Кто завоевал все медали Казахстана на Универсиаде-2017

Эта Универсиада для Казахстана стала самой успешной.

Впервые наша страна вошла в ТОП-3 в общекомандном зачете, завоевав 36 медалей: 11 золотых, 8 серебряных и 17 бронзовых на зимней Универсиаде-2017 в Алматы, сообщает сообщает Sports.kz





«Золото» команде принесли биатлонистки Галина Вишневская (спринт, масс-старт) и Алина Райкова (индивидуальная гонка), лыжники Иван Люфт (спринт) и дуэт Анна Шевченко — Олжас Климин (смешанный командный спринт), фигурист Денис Тен (свободное катание) и фристайлисты Юлия Галышева (могул, параллельный могул), Дмитрий Рейхерд (могул, двойной могул) и дуэт Жанбота Алдабергенова — Баглан Инкарбек (смешанная командная акробатика).





Серебряными медалями копилку сборной Казахстана пополнили биатлонисты Галина Вишневская (индивидуальная гонка), Роман Еремин (масс-старт) и команда в составе Галины Вишневской, Дарьи Усановой, Василия Подкорытова и Антона Пантова (смешанная эстафета), мужская (Сергей Малышев, Виталий Пухкало, Ринат Мухин, Олжас Климин) и женская (Анна Шевченко, Ольга Мандрика, Ирина Быкова) сборные по лыжным гонкам (обе — эстафета), фристайлистка Жибек Арапбаева (акробатика), шорт-трекист Абзал Ажгалиев (500 метров) и мужская сборная по хоккею.





Бронзовыми призерами Универсиады-2017 стали биатлонисты Роман Еремин (спринт) и Антон Пантов (масс-старт), лыжники Анна Шевченко (индивидуальная гонка, гонка преследования и масс-старт), Анна Стоян (спринт) и Сергей Малышев (масс-старт), фристайлисты Павел Колмаков (могул, двойной могул) и Жанбота Алдабергенова (акробатика), конькобежка Екатерина Айдова (1000 метров, 1500 метров) и шорт-трекисты Денис Никиша (500 метров, 1000 метров), Нурберген Жумагазиев (1500 метров) и мужская (Абзал Ажгалиев, Айдар Бекжанов, Нуртилек Кажгали, Денис Никиша, Нурберген Жумагазиев) и женская (Ким Йонг А, Анастасия Крестова, Анита Нагай, Ольга Тихонова, Мадина Жанбусинова) команды (обе — эстафета).



