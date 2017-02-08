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В США могут начать требовать пароли от соцсетей при получении визы

8 февраля 2017, 19:37

По словам Келли, власти должны знать, какие сайты посещают заявители


Посольства США могут обязать иностранных граждан, подающих заявление на получение визы, предоставлять пароли от их аккаунтов в социальных сетях, сообщил министр внутренней безопасности страны Джон Келли, передает Русская служба ВВС.

По его словам, эта мера может быть принята в рамках плана по ужесточению проверок иностранцев, которые могут представлять угрозу для безопасности США.

Это должно коснуться прежде всего семи стран с преимущественно мусульманским населением, гражданам которых был запрещен въезд в страну по миграционному указу президента Дональда Трампа. Федеральный судья Сиэтла наложил запрет на исполнение этого указа.

Очень сложно по-настоящему проверить людей из этих стран... Но если они въезжают, то мы должны знать, какие интернет-сайты они посещают, и получить их пароли. Таким образом, мы увидим, что они делают в сети", - пояснил Келли, выступая на слушаниях в комитете по внутренней безопасности палаты представителей США.

По словам министра, если заявители не хотят сотрудничать с властями США, то они не будут иметь права въезжать в страну.

При этом Келли подчеркнул, что пока никаких решений по этому вопросу не принято.

Указ, подписанный Трампом 28 января, вводит 90-дневный запрет на въезд в Соединенные Штаты для граждан Судана, Йемена, Ливии, Сомали, Ирака, Ирана и Сирии. Также был прекращен на неопределенный срок прием сирийских беженцев. Программа приема беженцев из других стран была заморожена на 120 дней.

Накануне в окружном апелляционном суде в Сан-Франциско прошло слушание, посвященное жалобе правительства на приостановку действия указа, вызвавшего бурные споры как среди населения страны, так и среди политического руководства.


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