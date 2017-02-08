В США могут начать требовать пароли от соцсетей при получении визы
По словам Келли, власти должны знать, какие сайты посещают заявители
Посольства США могут обязать иностранных граждан, подающих заявление на получение визы, предоставлять пароли от их аккаунтов в социальных сетях, сообщил министр внутренней безопасности страны Джон Келли, передает Русская служба ВВС.
По его словам, эта мера может быть принята в рамках плана по ужесточению проверок иностранцев, которые могут представлять угрозу для безопасности США.
Это должно коснуться прежде всего семи стран с преимущественно мусульманским населением, гражданам которых был запрещен въезд в страну по миграционному указу президента Дональда Трампа. Федеральный судья Сиэтла наложил запрет на исполнение этого указа.
Очень сложно по-настоящему проверить людей из этих стран... Но если они въезжают, то мы должны знать, какие интернет-сайты они посещают, и получить их пароли. Таким образом, мы увидим, что они делают в сети", - пояснил Келли, выступая на слушаниях в комитете по внутренней безопасности палаты представителей США.
По словам министра, если заявители не хотят сотрудничать с властями США, то они не будут иметь права въезжать в страну.
При этом Келли подчеркнул, что пока никаких решений по этому вопросу не принято.
Указ, подписанный Трампом 28 января, вводит 90-дневный запрет на въезд в Соединенные Штаты для граждан Судана, Йемена, Ливии, Сомали, Ирака, Ирана и Сирии. Также был прекращен на неопределенный срок прием сирийских беженцев. Программа приема беженцев из других стран была заморожена на 120 дней.
Накануне в окружном апелляционном суде в Сан-Франциско прошло слушание, посвященное жалобе правительства на приостановку действия указа, вызвавшего бурные споры как среди населения страны, так и среди политического руководства.
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