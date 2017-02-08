В Казахстане появится электронная биржа труда

Нетрудоустроенным казахстанцам помогут найти работу через портал enbek.kz. Об этом сообщил президент Центра развития трудовых ресурсов Даулет Аргандыков, передает Zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

На данном портале работодатели смогут оставлять информацию о вакансиях и будущих рабочих местах. При этом не нужно будет идти в центры занятости. На сайте также составлен перечень наиболее востребованных специальностей. В основном нужны рабочие - каменщики, сварщики, водители спецтехники, а также средний медперсонал.

«Услуги трудоустройства через данный портал будут оказываться бесплатно, в свободном доступе. Сегодня этот сайт имеет более миллиона просмотров. Сегодня мы среди сайтов такого уровня находимся на 1 месте, поэтому, пожалуйста, просим», - прокомментировал Д. Аргандыков.

Также президент Центра развития трудовых ресурсов подвел промежуточные итоги реализации Дорожной карты-2020. За 5 лет охвачено порядка 800 тысяч безработных. В результате ситуация на рынке труда стабильная. Уровень безработицы составляет 4,9%. Вместе с тем сегодня есть определенные проблемы на рынке труда с высокой долей непродуктивной занятости на уровне 21%.

Подробнее Д. Аргандыков рассказал о реализации Программы продуктивной занятости и массового предпринимательства. В рамках программы более 20 тысяч казахстанцев будут охвачены краткосрочными курсами обучения. Одним из направлений Программы является развитие предпринимательства, но в отличие от предыдущей программы меры будут расширены и помимо выдачи микрокредитов на селе микрокредиты будут выдаваться еще и в городской среде. Также увеличен размер микрокредитов до 16 миллионов. Тогда как раньше он составлял 3-5 млн. Увеличен и срок кредитования. Например, для животноводства - до семи лет. Помимо этого будут предоставляться меры обучения основам предпринимательства. Еще одно направление Программы - содействие в трудоустройстве и поддержка социально-уязвимых слоев населения.