Премьер-министр РК выступил на церемонии закрытия Универсиады-2017

Сагинтаев отметил успешное выступление казахстанских спортсменов на домашней Универсиаде и заслугу Главы государства, без которой наши атлеты не достигли бы таких высот.

На церемонии закрытия выступил премьер-министр РК Бахытжан Сагинтаев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Сагинтаев отметил успешное выступление казахстанских спортсменов на домашней Универсиаде и заслугу Главы государства, без которой наши атлеты не достигли бы таких высот.

Президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матицын подчеркнул в своей речи что Игры в Алматы оставят у всех позитивные воспоминания. Он уверен в том, что Универсиада принесет большую пользу развитию Алматы и развитию Казахстана.