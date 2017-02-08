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Премьер-министр РК выступил на церемонии закрытия Универсиады-2017

8 февраля 2017, 19:49

Сагинтаев отметил успешное выступление казахстанских спортсменов на домашней Универсиаде и заслугу Главы государства, без которой наши атлеты не достигли бы таких высот.


На церемонии закрытия выступил премьер-министр РК Бахытжан Сагинтаев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Сагинтаев отметил успешное выступление казахстанских спортсменов на домашней Универсиаде и заслугу Главы государства, без которой наши атлеты не достигли бы таких высот.

Президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матицын подчеркнул в своей речи что Игры в Алматы оставят у всех позитивные воспоминания. Он уверен в том, что Универсиада принесет большую пользу развитию Алматы и развитию Казахстана.


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