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Талдыкорган очень приятно удивил - Нигматулин

8 февраля 2017, 20:27

Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин отметил поэтапный и уверенный социально-экономический рост региона, которая отражается на развитии областного центра.


Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин посетил Алматинскую область для разъяснения конституционной реформы и Послание Президента Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В ходе рабочей поездки Нигматулин посетил хозяйство «Хильниченко и К», находящееся в Ескельдинском районе области. Председатель нижней палаты Парламента поведал аграриями региона о задачах, поставленных Главой государства по развитию аграрного сектора, улучшению производства и качества выпускаемой продукции. Кроме того, Нурлан Нигматулин побеседовал с медицинским персоналом районной поликлиники о развитии сферы здравоохранения и принимаемых мерах по улучшению здоровья нации.

Предстоящие конституционные реформы и механизмы реализации Послания Президента народу Казахстана стали главной темой встречи с активом района. Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин отметил поэтапный и уверенный социально-экономический рост региона, которая отражается на развитии областного центра.

«Я действительно должен сказать, что город очень приятно удивил. Ваша область уже сегодня показывает хорошие результаты по целевым направлениям экономики. Это в ходе расширенного заседания правительства отметил Глава Государства, высоко оценив работу акима области», - сказал Нигматулин.

В свою очередь, жители региона выразили благодарность Главе государства за поддержку инициатив, отметив открытие Коксуского сахарного завода, которое дало новый импульс развитию свекловодства, а также за строительство республиканской трассы Алматы – Талдыкорган, которая улучшает транспортную логистику.

Стоит отметить, что во встречах Председателя Мажилиса Нурлана Нигматулина с жетысусцами принял участие аким Алматинской области Амандык Баталов.

Видео с мероприятия можно посмотреть здесь и здесь.


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