Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Актау выполняющий задание игры «Синий Кит» семиклассник порезал руку

8 февраля 2017, 20:34

Фото с порезами на руке 13-летний мальчик отправил так называемому «куратору» игры.


Подросток, поддавшись влиянию интернет-игры, принял ее условия и сделал несколько неглубоких порезов лезвием на левой руке. Об этом сообщили в управлении образования Мангистауской области, пишет "Лада".

Фото с порезами на руке 13-летний мальчик отправил так называемому «куратору» игры, сообщили в управлении образования. А на следующий день показал руку одноклассникам. Те забили тревогу и рассказали об инциденте школьному инспектору, а затем и учителям. Раны, как сообщили в региональном управлении образования, оказались неглубокими, здоровью ребенка ничего не угрожает.

- Это случилось 6 февраля примерно в 16:00, во внеурочное время. Ученик 7-го класса одной из школ Актау нанес себе около 10 порезов. Его интересовала игра, о которой он узнал от одноклассника. Мальчик сообщил, что не знал о последствиях, но решил сыграть в игру. Ему отправили задание, которое он выполнил, сфотографировал и прислал обратно адресату. На следующий день он показал результат своим одноклассникам, которые сразу же сообщили об этом школьному инспектору, - сообщила Алмажай Раинбердиева, руководитель отдела воспитательной работы управления образования Мангистау.

С мальчиком будет работать психолог, а с остальными учащимися — участковые и педагоги.

- Во всех школах и колледжах области введено внутреннее распоряжение, согласно которому теперь учащимся запрещается приносить на занятия смартфоны. Контроль ведут школьные инспекторы, заместитель директора по воспитательной работе и учителя, - отметила Алмажай Раинбердиева.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...