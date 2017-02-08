В ВКО муж зарезал жену, выгнавшую его из дома

В Кокпектинском районе длительный семейный конфликт завершился трагедией. Сельчанин убил свою супругу во время очередного скандала. Подробности удалось узнать из материалов специализированного межрайонного суда по уголовным делам ВКО, сообщает корреспондент YK-news.kz.

В суде мужчина, которого признали виновным в убийстве, рассказал, что супруга систематически устраивала скандалы из-за отсутствия у него постоянной работы. Сам он пояснил, что брал разные подработки, но деньги отдавал младшему сыну на лекарства. Жене не выделял ни копейки, потому что, по его словам, она тратила их "непонятно куда".

В один не очень прекрасный вечер супруга выгнала его из дома. Мужчина провел ночь в лесу, так как не хотел будить родственников. Затем ночевал у знакомых. Они предложили ему подработку по перегону скота. По словам сельчанина, во время работы он сильно замерз, поэтому выпил 200 граммов водки.

Работодатель посоветовал мужчине помириться с женой и отправил его домой. Придя домой, супруг обнаружил, что благоверной нет дома, на столе стоят стопки и грязная посуда. Немного прибравшись, муж лег спать. Проснулся от крика жены, которая попыталась стащить его с дивана за волосы, а затем ударила табуреткой по голове. Женщина стала выгонять супруга из дома, схватила нож и пригрозила, что убьет благоверного. Разозлившись, мужчина вырвал холодное оружие из рук жены и несколько раз ударил ее острием в грудь и живот. Опомнился, когда истекающая кровью женщина упала на крыльце дома. После этого мужчина вложил ей нож в руку.

В суде обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся. Суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.