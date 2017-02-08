В Алматы завершилась торжественная церемония закрытия 28-й Всемирной зимней Универсиады-2017

В Ледовом дворце «Алматы Арена» 8 февраля 2017 года официально поставили точку в самом громком за последние годы спортивном празднике – Универсиаде-2017. В церемонии закрытия гордо чествовали главных героев – атлетов, завоевавших медали, а также тех участников Универсиады, кто принял участие в честной борьбе. Для всех присутствующих на церемонии было организовано специальное шоу, сообщает Zakon.kz.

Открыла вечер музыкальная постановка «Тайны великой степи» – симбиоз фолка, этно и рока. Народная песня из репертуара Ардак Балажановой приобрела новую музыкальную окраску при помощи рок-мотивов группы «Улытау», Жамили Серкебаевой и игры 150 барабанщиков.

В общем параде спортсменов приняли участие более 2000 атлетов под флагами 57 стран. Многотысячный зал горячо приветствовал настоящих героев спортивного торжества, в числе которых большое число казахстанцев.

На церемонии закрытия выступили Премьер-Министр РК Бахытжан Сагинтаев, президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин, а также мэр города Красноярска Эдхам Акбулатов. Г-н Акбулатов специально приехал в Алматы, чтобы принять флаг Международной Федерации студенческого спорта и представить визитную карточку города, где состоится Универсиада-2019, а также рассказать о самых ярких страницах истории и культуры г. Красноярска.

«Искренне рассчитываю, что Красноярск также достойно предстанет в качестве столицы Универсиады, мы приложим для этого все усилия! – сказал г-н Акбулатов в своем выступлении. – Я выражаю огромную признательность Международной федерации студенческого спорта, благодаря которой сбываются мечты молодых спортсменов, воспитываются новые чемпионы, молодежь нашей планеты становится ближе друг к другу! Я благодарю Алматы за особую атмосферу восточного гостеприимства, яркие спортивные победы и искренние человеческие эмоции! Сильным, как снежный барс, молодым, как знаменитый алматинский Апорт, ярким, как узор казахского ковра – таким запомнится ваш город – столица Универсиады-2017!»

Устроители вечера не забыли поблагодарить за помощь и волонтеров – для них в программе вечера состоялся музыкальный номер «Расправь свои крылья» в исполнении звезд казахстанской эстрады. Сами волонтеры тоже стали активными участники флешмоба, который развернулся на льду и на сцене. Живая фотоподборка из инстаграма о работе волонтеров – встречи спортсменов в аэропорту, прогулки в горах, ознакомление с городом, спортивные состязания и т.д. – стала удачным иллюстрированием незаменимой работы 3 тысяч волонтеров из Казахстана, России, Узбекистана, Китая, Грузии и Азербайджана, которые беззаветно трудились, делились своим задором и доброжелательностью и сделали пребывание спортсменов и гостей в городе удобным и радушным.

Кульминацией музыкального номера стала церемония гашения огня Универсиады.

Полный фоторепортаж с церемонии закрытия смотрите здесь.