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Асад считает переговоры в Астане продуктивнее, чем в Женеве

8 февраля 2017, 20:50

Его слова передал депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов.


Президент Сирии Башар Асад приветствует переговоры по Сирии в Астане, считая их более продуктивными, чем женевский формат, заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов по итогам встречи с сирийским президентом, передает РИА Новости.

«Он (Асад) считает, что возобновление в ближайший месяц переговоров в Астане будет более продуктивным не только для распространения локального перемирия, но и для механизмов разоружения и политического примирения через гуманитарные механизмы, чем нынешний формат Женевы», — сказал он журналистам.

«Совершенно очевидно, что обоснованные симпатии сирийского руководства склоняются в сторону Астаны. Асад совершенно справедливо говорит, что они бессмысленные были, переговоры в Женеве, они тянулись очень долго, не имели результата, потому что, с одной стороны, там были представлены политики, абсолютно зависимые от внешних спонсоров, включая страны Залива, Америку, Великобританию. И они не решали вопросы, они не были самостоятельны в своих решениях», — отметил Гаврилов.

По его словам, с другой стороны, США долго навязывали свои модели и подходы, и лишь только после того, как Россия приняла участие в ситуации, методология подходов к урегулированию полностью перевернулась.

«Женева должна полностью изменить свой формат, свою природу», — добавил парламентарий.


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