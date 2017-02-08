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Грузчики в аэропорту Алматы вскрывали багаж пассажиров

8 февраля 2017, 20:54

Злоумышленники завладели крупной суммой наличных, ювелирными изделиями и дорогими смартфонами.


В международном аэропорту Алматы задержали преступную группу, которая занималась кражами денег и ценных вещей из сумок пассажиров. Все они – грузчики воздушной гавани, сообщает телеканал «Хабар 24».

В конце января в линейный отдел полиции аэропорта стали поступать многочисленные заявления от пассажиров. В ходе расследования выяснилось, что кражи совершались в момент доставки багажа в грузовые отсеки лайнеров. Злоумышленники завладели крупной суммой наличных, ювелирными изделиями и дорогими смартфонами.

Следствием уже доказана вина пятерых грузчиков. В терминале они проработали около полутора лет. Четверо из них находятся в ИВС. Пятый подозреваемый успел скрыться, он объявлен в розыск.

Габит Аргимбаев, начальник следственного отдела ЛОВД в аэропорту г. Алматы: «Данная группа лиц изобличена также в одном эпизоде краж у гражданина Туркменистана. 3 февраля перелетал транзитом из Алматы в Ашхабад. В этот момент данная группа лиц похитила у него денежные средства – 3100 долларов США. Они как бы работают по группам, друг другу доверяют, и в этой связи они сообща действуют и совершают такие преступления. Думаю, в дальнейшем изобличим их в совершении других аналогичных краж».


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