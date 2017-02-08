В Костанае нападают на таксистов

Сотрудники местной полицейской службы ДВД Костанайской области капитан полиции Талгат Будиров и старший сержант полиции Багдат Абжанов задержали двух угонщиков. Вызвав поздней ночью автомобиль в центре города, парни решили не платить за услугу и отобрать транспортное средство у таксиста. Об этом пишет «Алау».

26-летний таксист приехал по заявке диспетчера в около 5 утра в центр города. В его автомобиль сели два клиента. Молодые парни, сидя на заднем сиденье, угрожали таксисту и не желали платить деньги. Водитель выбежал из автомобиля. В этот момент один из пассажиров пересел на водительское сиденье, и злоумышленники уехали на угнанном автомобиле. Таксист позвонил в полицию.

«Преследование автомобиля продолжалось несколько минут. На большой скорости, не справившись с управлением на пересечении улиц Орджоникидзе – Баймагамбетова, автомобиль врезался в сугроб, и мы с напарником задержали злоумышленников. Ими оказались двое 22-летних жителей Костаная, — рассказывает Талгат Будиров.

Другой случай произошёл в районе аэропорта на одной из заправочных станций. На водителя такси было совершено разбойное нападение. В автомобиле «Фольксваген Пассат» двое злоумышленников нанесли 32-летнему водителю такси несколько ударов по голове молотком для обуви. Таксист оказал сопротивление злоумышленникам. Он задержал одного 20-летнего нападавшего. Другой скрылся. Таксист позвонил в полицию. Стражи порядка установили и задержали второго подозреваемого в преступлении, которым оказался 19-летний житель Акмолинской области. Ведется досудебное расследование.