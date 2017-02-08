Аким Астаны Асет Исекешев получил звание "Почетный отец"

Во время презентации выставки проектов на первом заседании Совета по устойчивому развитию Астаны и астанинской агломерации акиму столицы Асету Исекешеву было присуждено звание "Почетный отец", передает Kazpravda.kz.

Почетную грамоту столичному акиму вручил председатель общественного объединения "Союз отцов" Куаныш Джуматаев.

"Он очень открытый и поддерживает наши инициативы, нашу работу. Мы видим, что он своими действиями вносит активный вклад. Это решение нашего объединения, в него входят порядка 60 отцов. Звание "Почетный отец" мы присваиваем тем отцам, которые являются примером", – пояснил Куаныш Джуматаев.





Общественное объединение "Союз отцов" было образовано 11 августа 2012 года. Основными целями организации являются укрепление престижа отцовства, активизация роли отцов и пропаганда семейных ценностей.

Асет Исекешев воспитывает двоих детей. У него 12-летний сын и 7-летняя дочь.

Фото ©Kazpravda.kz/Марата Куракова