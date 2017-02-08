Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Аким Астаны Асет Исекешев получил звание "Почетный отец"

8 февраля 2017, 21:24

Столичный градоначальник воспитывает двоих детей.


Во время презентации выставки проектов на первом заседании Совета по устойчивому развитию Астаны и астанинской агломерации акиму столицы Асету Исекешеву было присуждено звание "Почетный отец", передает Kazpravda.kz.

Почетную грамоту столичному акиму вручил председатель общественного объединения "Союз отцов" Куаныш Джуматаев.

"Он очень открытый и поддерживает наши инициативы, нашу работу. Мы видим, что он своими действиями вносит активный вклад. Это решение нашего объединения, в него входят порядка 60 отцов. Звание "Почетный отец" мы присваиваем тем отцам, которые являются примером", – пояснил Куаныш Джуматаев.


Общественное объединение "Союз отцов" было образовано 11 августа 2012 года. Основными целями организации являются укрепление престижа отцовства, активизация роли отцов и пропаганда семейных ценностей.

Асет Исекешев воспитывает двоих детей. У него 12-летний сын и 7-летняя дочь.

Фото ©Kazpravda.kz/Марата Куракова


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...