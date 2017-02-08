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Трамп уверен в эффективности стены на границе с Мексикой

8 февраля 2017, 21:27

Президент также сообщил, что работы по проектированию стены уже идут.


Президент США Дональд Трамп уверен в эффективности строительства стены на границе с Мексикой, исходя из опыта Израиля, который воздвиг такие заграждения на границе с Палестиной. Об этом пишет РИА Новости.

"Спросите Израиль, как это (стена) работает. А это работает, если правильно сделано", — сказал Трамп в среду, выступая на конференции сотрудников правоохранительных органов.

Президент также сообщил, что работы по проектированию стены уже идут.

Вскоре после инаугурации Трамп подписал указ о строительстве "физического барьера" на границе с Мексикой для борьбы с нелегальной миграцией, пообещав при этом, что эта страна заплатит за стену. Власти Мексики категорически отвергают такую возможность.

Фото © AP Photo/ Evan Vucci


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