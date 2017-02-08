В Испании эвакуировали три тысячи человек из-за пожара на заводе
Взрыв прогремел на предприятии Indukern в Патерне, занимающемся производством хлора, когда один из сотрудников переливал химические продукты.
Три тысячи человек были эвакуированы из промышленного комплекса в испанской провинции Валенсия, где бушует мощный пожар, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету ABC.
Взрыв прогремел на предприятии Indukern в Патерне, занимающемся производством хлора, когда один из сотрудников переливал химические продукты, сообщил представитель правительства Испании в Сообществе Валенсия Хуан Карлос Морагес.
Пострадавший сотрудник получил ожоги второй степени и был доставлен в больницу. Сейчас его уже выписали. Остальные работники — около 20 человек — покинули здание. О других пострадавших пока данных нет.
После взрыва начался сильный пожар, сопровождаемый задымлением, прогремела еще серия взрывов, огонь перекинулся на соседние объекты — пострадали уже шесть зданий. Дым был виден за многие километры, огонь достигает 50 метров в высоту.
Место возгорания оцеплено, но взять под контроль ситуацию не удается из-за сильного ветра и большого количества химических материалов, находящихся на полигоне.
Местным жителям рекомендуется не выходить из домов, закрыть двери и внешние системы вентиляции из-за токсичности дыма.
Фото © AP Photo/ Emilio Morenatti
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