В Казахстане прогнозируют сильные снегопады и резкое похолодание

Ожидается, что температура воздуха будет на 5-10ºС ниже климатической нормы.

Февраль - последний зимний месяц, а также месяц, в котором в Казахстане наблюдается наибольшее число дней с метелями и сильным ветром, напоминает Zakon.kz со ссылкой на Казгидромет.

В предстоящие трое суток под влиянием глубокого циклона и связанных с ним атмосферных фронтов в большинстве областей Казахстана ожидаются снегопады, местами сильные, в южных областях туман и гололёдно-изморозевые явления, метель со значительным ухудшением видимости, сильный ветер и резкое понижение температуры воздуха.

Резкое и значительное похолодание будет вызвано затоком арктического воздуха в тыл циклона с районов Карского моря. Ожидается, что температура воздуха будет на 5-10ºС ниже климатической нормы.