Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Казахстане прогнозируют сильные снегопады и резкое похолодание

8 февраля 2017, 21:50

Ожидается, что температура воздуха будет на 5-10ºС ниже климатической нормы.


Февраль - последний зимний месяц, а также месяц, в котором в Казахстане наблюдается наибольшее число дней с метелями и сильным ветром, напоминает Zakon.kz со ссылкой на Казгидромет.

В предстоящие трое суток под влиянием глубокого циклона и связанных с ним атмосферных фронтов в большинстве областей Казахстана ожидаются снегопады, местами сильные, в южных областях туман и гололёдно-изморозевые явления, метель со значительным ухудшением видимости, сильный ветер и резкое понижение температуры воздуха.

Резкое и значительное похолодание будет вызвано затоком арктического воздуха в тыл циклона с районов Карского моря. Ожидается, что температура воздуха будет на 5-10ºС ниже климатической нормы.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...