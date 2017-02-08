Пожилая француженка догнала угнавшего ее машину подростка

Пожилая дама вернулась к себе домой и, припарковав машину, оставила ключи внутри

Подросток из города Вильнёв-сюр-Ло на юго-западе Франции угнал машину, вероятно, чтобы отправиться за конфетами, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Sud-Ouest.

Как пишет издание, инцидент произошел во вторник утром. Пожилая дама вернулась к себе домой и, припарковав машину, оставила ключи внутри. Спустя несколько часов она услышала рев мотора своей машины, на которой уезжал 14-летний подросток.

Женщина бросилась вдогонку. Вскоре ей и подоспевшей на помощь ее дочери удалось остановить мальчика. Подросток сидел за рулем впервые в жизни и ехал на маленькой скорости.

Как пишет газета, он вышел на перемене за конфетами и вдруг наткнулся на машину, которую решил угнать. Подросток предстанет перед судом по делам несовершеннолетних 15 мая.