Пожилая француженка догнала угнавшего ее машину подростка
Пожилая дама вернулась к себе домой и, припарковав машину, оставила ключи внутри
Подросток из города Вильнёв-сюр-Ло на юго-западе Франции угнал машину, вероятно, чтобы отправиться за конфетами, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Sud-Ouest.
Как пишет издание, инцидент произошел во вторник утром. Пожилая дама вернулась к себе домой и, припарковав машину, оставила ключи внутри. Спустя несколько часов она услышала рев мотора своей машины, на которой уезжал 14-летний подросток.
Женщина бросилась вдогонку. Вскоре ей и подоспевшей на помощь ее дочери удалось остановить мальчика. Подросток сидел за рулем впервые в жизни и ехал на маленькой скорости.
Как пишет газета, он вышел на перемене за конфетами и вдруг наткнулся на машину, которую решил угнать. Подросток предстанет перед судом по делам несовершеннолетних 15 мая.
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