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Навальному повторно дали пять лет условного срока

8 февраля 2017, 23:28

Еще один фигурант — предприниматель Петр Офицеров — условно осужден на четыре года.


Ленинский районный суд Кирова приговорил оппозиционера Алексея Навального к пяти годам условно по делу «Кировлеса». Также ему назначен штраф в размере 500 тысяч рублей.

Еще один фигурант — предприниматель Петр Офицеров — условно осужден на четыре года.

Таким образом, политик и бизнесмен получили те же сроки, что и во время первого рассмотрения дела в 2013 году. При этом, как отмечает агентство, суд засчитал 3,5 года испытательного срока по первому приговору. Это означает, что условное наказание оппозиционеру истечет через 1,5 года, в августе 2018-го.

Сам Навальный заявил о намерении обжаловать решение суда.

Ранее 8 февраля в отношении Навального и Офицерова был повторно вынесен обвинительный приговор. Прокуратура просила для подсудимых условные сроки наказания — пять лет и четыре года соответственно.

Первый приговор за хищение имущества госпредприятия «Кировлес» был вынесен в июле 2013 года. В ноябре 2016-го Верховный суд России, опираясь на постановление ЕСПЧ, обнаружившего нарушение прав подсудимых на справедливое разбирательство, отменил приговор и направил дело на повторное рассмотрение в кировский суд.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости, источник – Лента.ру


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