Экс-подполковник погранслужбы РК за взятку приговорен к многомиллионному штрафу

К штрафу на сумму в 5 миллионов тенге приговорен экс-подполковник погранслужбы РК, работавший в должности начальника продовольственно-вещевой службы пограничной войсковой части, дислоцированной в городе Ленгер, пишет «Отырар».

Апелляционная судебная коллегия по уголовным делам Военного суда признала 48-летнего военнослужащего контрактной службы Талгата К. виновным по ст. 366 ч. 1, получение взятки. Суд установил, что в начале прошлого года, пользуясь своим служебным положением, подполковник потребовал 100 тысяч тенге от коммерсанта, выигравшего госзаказ на оказание бытовых услуг войсковой части. При получении денег подполковник был задержан сотрудниками антикоррупционной службы.

Ранее военный суд Шымкентского гарнизона (суд первой инстанции) по данному делу признал военнослужащего виновным в злоупотреблении властью, приговорив к ограничению свободы сроком на 2 (два) года с конфискацией личного имущества, с пожизненным лишением права занимать административные и хозяйственные должности в государственных и военных учреждениях.

Однако суд второй инстанции вынес свой вердикт, назначив наказание в виде выплаты штрафа в 50-кратном размере от суммы взятки. Экс-военнослужащий также лишен звания подполковник, однако ему оставлены все ведомственные награды, так как согласно ч.2 ст.49 УК, при осуждении лица за умышленное уголовное правонарушение, он лишается только государственных наград. Приговор вступил в законную силу. Однако участники процесса могут обратиться в кассационную коллегию Верховного Суда.