Российский рэпер Миша Маваши рассказал историю о драке в казахстанской тюрьме

Миша Маваши сочинил, что прокурор Костанайской области хотел его посадить за избиение родственника, поэтому он переехал в Москву.

Популярный в начале десятых рэпер Миша Маваши поговорил с журналом "Афиша". В интервью он рассказал о том, почему он перестал писать рэп о здоровом образе жизни и чем занимался в последнее время. Историю передаёт TJournal.

Музыкант упомянул, что после спада интереса к его творчеству со стороны слушателей, вернулся в родной город Костанай в Казахстане, где угодил в тюрьму. По словам Маваши, он столкнулся на дороге с "гопником", которого избил в ходе возникшего конфликта.

"Всей этой истории можно было избежать, если бы не мой вспыльчивый характер. Но я был на пике физической формы. А парень позволил себе лишние слова, попытался пощечину дать – ну меня и перекрыло", – рассказал Миша Маваши.

Затем, по словам рэпера, его арестовали полицейские, потому что пострадавший оказался сотрудником прокуратуры и родственником областного прокурора. Рэпер объяснил, что его держали за решёткой и избивали, а один из сотрудников даже предложил боксёрский поединок.

Как пояснил Маваши, он без проблем справился с "боксёром-любителем", однако после его избили другие сотрудники.

Маваши вспоминает, что, когда терял сознание, его откачивали нашатырным спиртом – и ему и сегодня иногда кажется, что он чувствует этот запах.

Бой, по словам Миши, прошел в пресс-хате – так называют камеру, предназначенную для пыток заключенных. Маваши говорит, что опознал в сопернике всего лишь боксера-любителя и, поймав его ударом на противоходе, отправил в нокаут.

"Дальше по старой схеме, – вспоминает Миша. – Шаги за спиной, тёмная вспышка, нары, запах нашатыря".

Рэпер говорит, что провел в тюрьме пять месяцев и получил условный срок: адвокат нашла свидетелей и восстановила ход драки по записям с видеорегистраторов.

Миша Маваши также утверждал, что расходы на судебный процесс покрыл с трудом – пришлось продать бизнес и отдать все накопления. Несмотря на это, как рассказал рэпер, областной прокурор всё равно пообещал его посадить, поэтому он переехал в Москву.

Однако журналисты не поверили музыканту: они не поняли, почему судебный процесс над известным жителем небольшого города не освещался в СМИ, почему музыкант не может предоставить документального подтверждения и почему никто из очевидцев не снял, как популярный рэпер избивает водителя посреди дороги.

Авторы направили письмо в пресс-службу МВД Казахстана с просьбой подтвердить или опровергнуть инцидент, о котором рассказал рэпер. Вскоре они получили ответ, что указанный гражданин привлекался к административной ответственности, но не к уголовной.





В ответ на это Маваши заявил, что история про тюрьму на самом деле реальна, и ему стоит верить на слово. Неназванные знакомые рэпера, к которым обратилось издание, заявили: "Бывший ЗОЖ-рэпер давно уже не ЗОЖ".