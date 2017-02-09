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Аким Шымкента запретил кондукторам-зазывалам кричать на остановках

9 февраля 2017, 00:18

Некоторые граждане уверяют, что кричащие кондукторы — это очень удобно.


Кондукторам общественного транспорта рекомендовано не выкрикивать маршрут следования автобуса на остановках в Шымкенте, передает Оtyrar.kz.

Громко зазывать пассажиров в автобус городским главой было рекомендовано запретить неделю назад. Глава города Габидулла Абдрахимов поднял этот вопрос на встрече с городскими перевозчиками.

Но, несмотря на требование Габидуллы Абдрахимова, кричаще-орущих кондукторов в Шымкенте меньше не стало. И это несмотря на то, что аким Шымкента назвал это настоящим позором.

«Говорите со своими водителями, кондукторами, пусть прекратят кричать. Это реально позор!» — аким Шымкента Габидулла Абдрахимов.

С мнением акима по поводу громкоголосых кондукторов согласны далеко не все жители и гости Шымкента. Некоторые граждане уверяют, что кричащие кондукторы — это очень удобно. Другие шымкентцы считают, что это очень стыдно для города, который является третьим мегаполисом Казахстана.

Как уверяют представители транспортного отдела, они готовы дать транспортникам еще немного времени. В случае нарушения установленных правил, в том числе выкрикивания маршрутов на остановках, рабочих мест могут лишиться как кондукторы, так и водители.

«Мы провели разъяснительную работу среди руководителей транспортных компаний. Правда, сегодня лишь ТОО «Грин бас компани» приступило к разъяснительным работам среди водителей и кондукторов. Остальные компании пока только планируют заняться перевоспитанием», — сообщил заместитель руководителя управления автодорог и пассажирского транспорта Шымкента Жаркын Байдуллаев.


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