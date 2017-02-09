Стали известны результаты Димаша Кудайбергенова на четвертом этапе «Singer»

На четвертом этапе конкурса «Singer» Димаш Кудайбергенов занял третье место, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Китае.

«Первое место заняла группа «Сяо Цзиньтэн Шицзы» («Lion») с песней «Ты мой самый любимый человек», второе - Линь Илянь с песней «Мой самый любимый», третье - Димаш с песней «Осеняя печаль», четвертое - Ду Лиша с песней «По-настоящему люблю тебя», пятое - Чжан Цзе с песней «Better Man», шестое - Тань Цзин (прим. - заняла первое место на третьем этапе), седьмое - Чжао Лэй», - передают китайские СМИ.

Напомним, ранее агентство «Синьхуа» сообщило, что на 4-ом этапе «Singer» Димаш Кудайбергенов спел песню на китайском языке без акцента. Там же сообщается, что Димаш выглядел вполне привлекательным в V-образном пиджаке европейского покроя в сочетании с шелковым шарфом. Очарование ему добавил парадный головной убор черного цвета.

Запись четвертого этапа конкурса «I am a singer» состоялась 2 февраля, она выйдет в эфир 11 февраля в 20:30 часов по астанинскому времени, примерно в это время видео исполнения Димаша появится в Сети. Примечательно, что выбранная казахстанским певцом песня была исполнена в 2013 году на конкурсе «I am a singer» китайским певцом Ша Баоляном. Песня о любви и расставании. «Я хочу, чтобы ты помнила молчаливое обещание, я не боюсь одиночества, боюсь, что ты одинока», - поется в куплете.

Автору и первому исполнителю «Осенней печали» Джеки Чун Хок-Яу (Jacky Cheung) сейчас 55 лет, его карьера началась после победы на конкурсе любительской песни 1984 года. Он является одним из четырех «Небесных Царей» кантопопа, наряду с Энди Лау, Аароном Квоком и Леоном Лаем.