Автобус врезался в «Ауди» на спецполосе

Вечером в среду, 8 февраля в Алматы произошла авария с участием автобуса и легкового автомобиля «Ауди», сообщает корреспондент Zakon.kz.

Инцидент произошел на улице Джангильдина, выше проспекта Рыскулова, в районе гипермаркета «Магнум». Группа молодых мужчин на «Ауди» двигалась вверх по Джангильдина. Они решили повернуть на автозаправочную станцию «Гелиос», но при этом не пропустили автобус, который двигался вниз по специально выделенной для общественного транспорта полосе.

По словам участников ДТП, в аварии никто не пострадал. Автобус ехал в парк, он уже был пустой. В «Ауди» находилось около пяти пассажиров. Судя по лобовому стеклу, водитель и пассажир ударились об него головой, а значит, высока вероятность того, что они не были пристегнуты ремнями безопасности во время движения. Один из мужчин после аварии стоял с перевязанной головой, но неизвестно, получил ли он травму при аварии или до нее.



