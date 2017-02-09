Под Брянском мужчина случайно застрелил четырёхлетнюю дочь из ружья

По предварительным данным, мужчина застрелил собственную дочь во время разборки ружья, не заметив, что в стволе остались патроны. По неосторожности подозреваемый нажал на курок и произвёл выстрел. Дробовой заряд попал в четырёхлетнюю девочку, которая стояла неподалёку, пишет Лайф.

— По данному факту возбуждено уголовное дело в отношении жителя, который ненамеренно застрелил из охотничьего ружья четырёхлетнюю дочь в Севском районе, — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Брянской области.