Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Под Брянском мужчина случайно застрелил четырёхлетнюю дочь из ружья

9 февраля 2017, 00:59

Трагедия произошла днём в среду, 8 февраля.


По предварительным данным, мужчина застрелил собственную дочь во время разборки ружья, не заметив, что в стволе остались патроны. По неосторожности подозреваемый нажал на курок и произвёл выстрел. Дробовой заряд попал в четырёхлетнюю девочку, которая стояла неподалёку, пишет Лайф.

— По данному факту возбуждено уголовное дело в отношении жителя, который ненамеренно застрелил из охотничьего ружья четырёхлетнюю дочь в Севском районе, — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Брянской области.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...