Россиянке выдали микрозайм под 2379% годовых
Жительница Омутнинска взяла займ на 20 дней под 292% годовых, а затем заключила дополнительное соглашение об изменении срока возврата денег и и увеличении процентов до 2379%.
Прокуратура Кировской области выявила организацию, которая выдавала краткосрочные денежные займы под 2379 процентов годовых, сообщает РИА Новости.
Прокуратура Омутнинского района обнаружила нарушение в ходе проверки в одном из офисов микрозаймов.
В середине 2016 года жительница Омутнинска взяла займ на 20 дней под 292% годовых, а затем заключила дополнительное соглашение об изменении срока возврата денег и и увеличении процентов до 2379%.
При этом по закону полная стоимость потребительского кредита не может превышать рассчитанное Банком России среднерыночное значение более чем на треть. На середину прошлого года категория микройзаймов ограничивалась ставкой в 795,1% годовых
Районный прокурор внес представление в адрес руководства микрофинансовой организации, после чего процентную ставку снизили, а сотрудника, допустившего нарушения, привлекли к дисциплинарной ответственности.
Фото © РИА Новости. Владимир Астапкович
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