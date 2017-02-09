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Россиянке выдали микрозайм под 2379% годовых

9 февраля 2017, 01:08

Жительница Омутнинска взяла займ на 20 дней под 292% годовых, а затем заключила дополнительное соглашение об изменении срока возврата денег и и увеличении процентов до 2379%.


Прокуратура Кировской области выявила организацию, которая выдавала краткосрочные денежные займы под 2379 процентов годовых, сообщает РИА Новости.

Прокуратура Омутнинского района обнаружила нарушение в ходе проверки в одном из офисов микрозаймов.

В середине 2016 года жительница Омутнинска взяла займ на 20 дней под 292% годовых, а затем заключила дополнительное соглашение об изменении срока возврата денег и и увеличении процентов до 2379%.

При этом по закону полная стоимость потребительского кредита не может превышать рассчитанное Банком России среднерыночное значение более чем на треть. На середину прошлого года категория микройзаймов ограничивалась ставкой в 795,1% годовых

Районный прокурор внес представление в адрес руководства микрофинансовой организации, после чего процентную ставку снизили, а сотрудника, допустившего нарушения, привлекли к дисциплинарной ответственности.

Фото © РИА Новости. Владимир Астапкович


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