"Битва экстрасенсов" получила антипремию за популяризацию лженауки

В отличие от победителей других номинаций, получающих 100 тысяч рублей, в этой антипремии денежный приз не вручается.

Передача "Битва экстрасенсов" на церемонии награждения Всероссийской премии "За верность науке", учрежденной Минобрнауки РФ, получила антипремию за популяризацию лженауки, пишет РИА Новости.

Торжественная церемония награждения финалистов и лауреатов III Всероссийской премии "За верность науке" прошла в День российской науки в Московском международном Доме музыки. Премия учреждена министерством образования и науки РФ с целью поощрения журналистов, ученых и представителей бизнеса, сделавших важный вклад в развитие российской науки и ее освещение.

По решению жюри, лучшим популяризатором науки в 2016 году признан доктор филологических, академик РАН Андрей Зализняк, лучшей телевизионной программой о науке стала программа "Черные дыры. Белые пятна", в номинации на лучший онлайн-проект о науке победил научно-популярный интернет-журнал "Постнаука", на лучший научно-популярный проект года — культурно-просветительский центр "Архэ". Кроме того, лучшим периодическим печатным изданием о науке стал журнал "Наука и жизнь", лучшей фотоработой — проект "Красивая наука", а лучшей радиопрограммой о науке — "Гранит науки".

Ранее замглавы Минобрнауки Людмила Огородова заявила, что ведомство рассмотрит возможность включения в премию "За верность науке" номинацию за достижения в борьбе с лженаукой. Она отметила, что в настоящее время в списке номинаций уже есть антипремия, которая присуждается за популяризацию лженауки. В отличие от победителей других номинаций, получающих 100 тысяч рублей, в ней денежный приз не вручается.