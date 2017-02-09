В Сенат США внесли законопроект против отмены санкций

Экс-президент США Барак Обама ранее продлил санкции на год. А лидеры ЕС договорились о пролонгации экономических санкций до середины 2017 года.

Сенаторы США предложили законопроект, связанный с санкциями против РФ. Он дает конгрессу наложить право вето, если администрация президента США Дональда Трампа примет решение о снятии санкций с России. Белый дом, согласно законопроекту, должен будет предоставить отчет, разъясняющий причины, по которым должны быть сняты санкции с России, пишут «Вести».

Затем в силу вступит 120-дневный период, в течение которого конгресс может проголосовать против данных мер. Законопроект представлен по инициативе сенаторов Линдси Грэма и Бена Кардина. Он также получил поддержку Джона Маккейна, Марко Рубио и других сенаторов.

В связи с ситуацией в Крыму и на Украине отношения России и Запада ухудшились. ЕС и США в конце июля 2014 года отказались от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний. Они перешли к более существенным мерам — против целых секторов российской экономики.

Россия в ответ ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции. Это США, государства ЕС, а также Канада, Австралия и Норвегия.

Москва не раз заявляла, что считает абсурдным увязывать санкции Запада с реализацией минских договоренностей. Ведь Россия не является стороной конфликта и субъектом соглашений по урегулированию на Украине.

Экс-президент США Барак Обама ранее продлил санкции на год. А лидеры ЕС договорились о пролонгации экономических санкций до середины 2017 года.