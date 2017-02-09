Туман, гололед и ветер ожидаются в Казахстане 9 февраля
9 февраля 2017, 06:00
Лишь на западе республики погода без осадков.
На большей части республики с прохождением атмосферных фронтов сохраняется местами снег, в горных районах сильные осадки, туман, гололед, метель, усиление ветра, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.
Лишь на западе республики погода без осадков. В Акмолинской области местами ожидаются метель, туман, усиление ветра 15-20, днем порывы 23 м/с.
В Алматинской области ночью в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 17-22, порывы 25 м/с. В Жамбылской области местами – метель, туман, гололед, усиление ветра 15-20, порывы 23-28, на юго-западе области временами более 30 м/с. В Южно-Казахстанской области местами ожидается туман, гололед, усиление ветра 15-20, днем на большей части усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.
Ночью в Кызылординской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с. В Костанайской области на большей части ожидается метель, местами усиление ветра 15-20 м/с.
В Северо-Казахстанской области местами – метель, усиление ветра 15-20 м/с. В Павлодарской области местами ожидается метель, днем на большей части усиление ветра 15-20, местами порывы 25 м/с.
В Карагандинской области местами – метель, туман, усиление ветра 15-20 м/с, днем на большей части ветер 15-20, местами порывы 23-28, временами более 30 м/с. В Восточно-Казахстанской области местами метель, туман, усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.
В Алматы днем 1°, ясно.
В Астане днем -21°, облачно.
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Фото: ZN.ua
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