Туман, гололед и ветер ожидаются в Казахстане 9 февраля

Лишь на западе республики погода без осадков.

На большей части республики с прохождением атмосферных фронтов сохраняется местами снег, в горных районах сильные осадки, туман, гололед, метель, усиление ветра

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сообщает

со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.





Лишь на западе республики погода без осадков. В Акмолинской области местами ожидаются метель, туман, усиление ветра 15-20, днем порывы 23 м/с.





В Алматинской области ночью в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 17-22, порывы 25 м/с. В Жамбылской области местами – метель, туман, гололед, усиление ветра 15-20, порывы 23-28, на юго-западе области временами более 30 м/с. В Южно-Казахстанской области местами ожидается туман, гололед, усиление ветра 15-20, днем на большей части усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.





Ночью в Кызылординской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с. В Костанайской области на большей части ожидается метель, местами усиление ветра 15-20 м/с.





В Северо-Казахстанской области местами – метель, усиление ветра 15-20 м/с. В Павлодарской области местами ожидается метель, днем на большей части усиление ветра 15-20, местами порывы 25 м/с.





В Карагандинской области местами – метель, туман, усиление ветра 15-20 м/с, днем на большей части ветер 15-20, местами порывы 23-28, временами более 30 м/с. В Восточно-Казахстанской области местами метель, туман, усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.



