Сестра убитого рэпера подала иск к Бейонсе на 20 млн долларов

Родственники рэпера Энтони Барре, который прославился в YouTube под именем Месси Майя и был застрелен шесть назад в Новом Орлеане, подали иск к поп-звезде Бейонсе, сообщает Би-би-си.





Они требуют от нее 20 млн долларов за неавторизованное использование нескольких фраз из его клипов.





Бейонсе использовала сэмплы из клипов Месси Майя в песне Formation с альбома Lemonade, который вышел в прошлом году.

Рэпер, ставший популярным благодаря комедийным видео, впервые произнес заимствованные ею строки в своих видео A 27 Piece Huh? и Booking The Hoes From New Wildin.





Как сообщает Forbes, среди ответчиков в иске, поданном сестрой покойного, значатся также супруг певицы Джей Зи и звукозаписывающая компания Sony Music.





Помимо компенсации в 20 млн долларов родственница рэпера требует, чтобы певица указывала авторство сэмплов.

В песне Бейонсе голосом покойного Барре произносятся фразы:"Мне это нравится", "Что случилось после Нового Орлеана?" и "Сучка, я вернулся по многочисленным просьбам".





В прошлом году американские кинодокументалисты Абтин Багери и Крис Блэк заявили, что кадры из фильма 2013 года "Тот Б.И.Т" об урагане "Катрина" в Новом Орлеане без их разрешения попали в клип на песню Formation. Представители Бейонсе тогда утверждали, что лицензия на использование кадров была оплачена.





Альбом Бейонсе Lemonade, посвященный женской эмансипации и борьбе за расовое и социальное равноправие, вышел в апреле прошлого года.





На 59-й церемонии "Грэмми", которая пройдет в это воскресенье, пластинка поборется за девять премий, включая "лучший альбом". За восемь месяцев по всему миру было продано более 2 млн копий релиза.





Фото: GETTY IMAGES