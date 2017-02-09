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В Алматы Mitsubishi снес столб, светофор и Mercedes

9 февраля 2017, 07:07

Стоит отметить, что виновник аварии был в форм "Кузет" и пытался скрыться, однако его сразу задержали.


В Алматы на пересечении улиц Шолохова и Ержанова произошло ДТП, передает Zakon.kz.

Нетрезвый водитель Mitsubishi "летел" по Шолохова в западном направлении. На Т-образном перекрестке, вместо того, чтобы повернуть, ушел прямо, где снес светофор, столб, оборвал газовый провод и протаранил припаркованный у дома Mercedes.
Стоит отметить, что виновник аварии был в форм "Кузет" и пытался скрыться, однако его сразу задержали.

Вскоре, на место ДТП прибыл отец водителя Mitsubishi, которому после увиденного стало плохо.















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