Приказом Министра культуры и спорта РК от 22 декабря 2016 года № 342 утверждены Правила и условия исчисления стажа работы по специальности для гражданских служащих, работников казенных предприятий, государственных организаций Министерства культуры и спорта РК и его ведомств, содержащихся за счет средств государственного бюджета (далее - Правила).

Правила определяют порядок и условия исчисления стажа работы по специальности для работников государственных организаций культуры, государственных архивов, государственных организаций в сфере развития языков, спорта и физической культуры, за исключением государственных служащих Министерства культуры и спорта РК и его ведомств (далее - работники).

Правилами определено, что стаж работы по специальности работника исчисляется с начала трудовой деятельности по специальности до подписания протокола комиссией об исчислении стажа работы по специальности, создаваемой государственной организацией. В стаж работы по специальности включается время в календарном исчислении, затраченное работником на выполнение трудовых обязанностей по специальности, а также иные периоды, включаемые в трудовой стаж.

Подтверждением трудовой деятельности работника может послужить любой из следующих документов:

1) трудовая книжка;

2) трудовой договор с отметкой работодателя о дате и основании его прекращения;

3) выписки из актов работодателя, подтверждающие возникновение и прекращение трудовых отношений на основе заключения и прекращения трудового договора;

4) выписки из ведомости выдачи заработной платы работникам;

5) послужной список (перечень сведений о работе, трудовой деятельности работника), подписанный работодателем, заверенный печатью организации (при ее наличии);

6) выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносах;

7) сведения из Государственного фонда социального страхования о произведенных социальных отчислениях;

8) архивная справка, содержащая сведения о трудовой деятельности работника.

Стаж работы по специальности и идентичность специальности определяется специальной комиссией, состав которой утверждается руководителем государственной организации. По решению комиссии оформляется протокол, который остается в кадровой службе государственной организации, а копия протокола передается кадровой службой в бухгалтерию государственной организации.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования - с 14 февраля 2017 года.

Наряду с этим признаются утратившими силу следующие приказы Министра туризма и спорта РК и Министра культуры и информации РК:

1. Приказ Министра туризма и спорта РК от 15 марта 2010 года № 01-01-07/43 «Об утверждении Правил исчисления стажа работы по специальности работников организаций физической культуры и спорта, не являющихся государственными служащими».

2. Приказ Министра культуры и информации РК от 26 ноября 2012 года № 194 «Об утверждении Правил исчисления стажа работы по специальности для работников государственных организаций культуры, государственных архивов, государственных организаций в сфере развития языков и средств массовой информации».

3. Приказ Министра культуры и информации РК от 15 марта 2013 года № 55 «О внесении дополнения в приказ Министра культуры и информации Республики Казахстан от 26 ноября 2012 года № 194 «Об утверждении Правил исчисления стажа работы по специальности для работников государственных организаций культуры, государственных архивов, государственных организаций в сфере развития языков и средств массовой информации».