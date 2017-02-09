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Новости за сегодня

О классификации жевательных конфет в соответствии с Единой ТН ВЭД ЕАЭС

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 7 февраля 2017 года № 17 жевательные конфеты, представляющие собой кондитерские изделия из сахара, имеющие жевательную консистенцию, приготовленные из сахара и (или) сахарных сиропов и желирующих веществ с добавлением или без добавления жировых компонентов и (или) фруктовых соков, и (или) растительных экстрактов, и (или) красящих и вкусоароматических добавок, в соответствии с Основными правилами интерпретации Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 1 и 6 классифицировать в подсубпозиции 1704 90 650 0 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.

Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования - с 11 марта 2017 года.


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