Профессор анатомии считает третий пол человека полноправным

"Я предполагаю, что под третьим полом подразумевается индивид с признаками обоих полов в той или иной мере. Разница между мужчиной и женщиной это не разница между белым и черным, многое зависит от степени. Я думаю, что третий пол является полноправным полом. Не должно быть дискриминации по отношению к тем, кто имеет оба признака, или к тем, у кого физические половые характеристики отличаются от их ментального состояния. Толерантность к разным людям должна присутствовать", — сказал Хейфлик в эксклюзивном интервью латвийской радиостанции Baltkom в рамках специального эфира, посвященного теме "Мужчина и женщина".





Он также отметил, что пол мужчины и женщины определятся не только наличием хромосом.





"Вообще, есть отличие от бытующего мнения, что наличие хромосом "Y" или "Х" в абсолютной степени определяет тот или иной пол человека. Это неверно… В итоге все зависит от биологических процессов, которых много. Степень мужского или женского индивидуальна. Это не абсолютная разница между мужским и женским, потому что существует целый спектр различий между ними", — сказал он.