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Audi и BMW попали в крупное ДТП в Алматы

9 февраля 2017, 07:45

Пострадал водитель Audi.


В Алматы на проспекте Рыскулова между улицами Тлендиева и Кудерина столкнулись Audi и BMW, сообщает Zakon.kz.

По словам знакомых водителя Audi, он ехал по Рыскулова в восточном направлении, не доезжая Кудерина произошла неприятность с Toyota. Японская иномарка двигалась перед Audi, внезапно у нее оторвался бампер и она резко остановилась. Водитель Audi также дал по тормозам, чтобы избежать столкновения. Однако сзади в него въехал BMW.

Но у водителя BMW своя версия: он ехал сзади Audi, которая двигалась со скоростью 40 км/ч. Первый решил обогнать, но внезапно Audi дала по тормозам. Владелец BMW начал выруливать, чтобы не врезаться, но столкновения избежать не удалось.

Пострадал водитель Audi.

Во всех обстоятельствах предстоит разобраться сотрудникам дорожной полиции.




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