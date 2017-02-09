Audi и BMW попали в крупное ДТП в Алматы

В Алматы на проспекте Рыскулова между улицами Тлендиева и Кудерина столкнулись Audi и BMW, сообщает Zakon.kz.





По словам знакомых водителя Audi, он ехал по Рыскулова в восточном направлении, не доезжая Кудерина произошла неприятность с Toyota. Японская иномарка двигалась перед Audi, внезапно у нее оторвался бампер и она резко остановилась. Водитель Audi также дал по тормозам, чтобы избежать столкновения. Однако сзади в него въехал BMW.





Но у водителя BMW своя версия: он ехал сзади Audi, которая двигалась со скоростью 40 км/ч. Первый решил обогнать, но внезапно Audi дала по тормозам. Владелец BMW начал выруливать, чтобы не врезаться, но столкновения избежать не удалось.





Пострадал водитель Audi.



