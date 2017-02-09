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В Алматы во время пожара на СТО спасены 30 человек

9 февраля 2017, 08:04

Площадь пожара составила 150 кв.м.


В Алматы горела кровля СТО по адресу ул Розыбакиева уг. Карасай Батыра, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова в 06:34 часов. Силы и средства наращивались по повышенному номеру вызова.

К моменту прибытия огнеборцев обстановка была следующая: горела СТО на 1-м этаже 3-х этажного многофункционального здания открытым пламенем, создалась угроза распространения огня на близлежащие здания.

В ходе тушения пожара через ручную пожарную лестницу с окон 3-го этажа спасено 30 человек. Эвакуировано 3 газовых баллона объемом 50л.

Принятыми мерами пожар локализован в 06-38 часов и ликвидирован в 07-21 часов.

Площадь пожара составила 150 кв.м.

Одна из спасённых обратилась за мед помощью и с признаками отравления доставлена в больницу.

Фото: Dnepr.info

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