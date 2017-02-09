Стали известны результаты Димаша Кудайбергенова четвертого этапа конкурса «Singer»

На четвертом этапе конкурса «Singer» Димаш Кудайбергенов занял третье место, передает МИА «Казинформ».





«Первое место заняла группа «Сяо Цзиньтэн Шицзы» («Lion») с песней «Ты мой самый любимый человек», второе - Линь Илянь с песней «Мой самый любимый», третье - Димаш с песней «Осенняя печаль», четвертое - Ду Лиша с песней «По-настоящему люблю тебя», пятое - Чжан Цзе с песней «Better Man», шестое - Тань Цзин (прим. - заняла первое место на третьем этапе), седьмое - Чжао Лэй», - передают китайские СМИ.



