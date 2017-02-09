Стали известны результаты Димаша Кудайбергенова четвертого этапа конкурса «Singer»
9 февраля 2017, 08:27
Димаш Кудайбергенов занял третье место.
На четвертом этапе конкурса «Singer» Димаш Кудайбергенов занял третье место, передает МИА «Казинформ».
«Первое место заняла группа «Сяо Цзиньтэн Шицзы» («Lion») с песней «Ты мой самый любимый человек», второе - Линь Илянь с песней «Мой самый любимый», третье - Димаш с песней «Осенняя печаль», четвертое - Ду Лиша с песней «По-настоящему люблю тебя», пятое - Чжан Цзе с песней «Better Man», шестое - Тань Цзин (прим. - заняла первое место на третьем этапе), седьмое - Чжао Лэй», - передают китайские СМИ.
В социальной сети «Weibo» на странице рабочей группы Димаша опубликованы его фотографии с 4-го этапа конкурса. Там же указано, что стилистом артиста выступает BG Fashion, визажистом и парикмахером - DO Fashion. Одежда певца - Gucci 17SS, шарф - Paul Smith 17SS, шляпа - Albertus Swanepoel, обувь - Gucci 17SS, кольцо - H&M, браслет из Японии.
Фото: weibo
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