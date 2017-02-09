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Школы в Нью-Йорке закроют из-за снежного шторма

9 февраля 2017, 08:43

Ожидается, что осадки будут продолжаться в течение суток. По данным портала weather.com, может выпасть до 30 сантиметров снега.


Школы Нью-Йорка будут закрыты в четверг, 9 февраля, из-за снежного шторма, который, как ожидается, обрушится на северо-восток США, такое решение приняли городские власти, передает РИА Новости.

"По причине ожидающегося снегопада все школы Нью-Йорка в четверг будут закрыты", — сообщил мэр Билл Де Блазио.

Метеорологические службы накануне сообщили о приближении к Нью-Йорку, Филадельфии, Питтсбургу, Бостону и другим городам Восточного побережья США снежного шторма в ночь на 9 февраля. Ожидается, что осадки будут продолжаться в течение суток. По данным портала weather.com, может выпасть до 30 сантиметров снега.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Нью-Йорка выпустил предупреждение о том, что снежная метель будет бушевать до 18.00 четверга (02.00 мск пятницы).

"Нью-Йоркцам стоит подготовиться к снегопаду и гололеду на дорогах и, по возможности, перемещаться на общественном транспорте", — заявил глава управления Джозеф Эспозито.

Фото: РИА Новости

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