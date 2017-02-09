Опубликованы свежие фотографии с тренировок Головкина перед боем с Джейкобсом

9 февраля 2017, 08:58

GGG показал свое новые тренировочные перчатки.


Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанский боксер Геннадий Головкин (36-0, 33 КО) продолжает подготовку к мартовскому поединку с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-1, 29 КО), сообщает Vesti.kz.

Авторитетный американский журналист Стив Ким из UCNLive, пишущий о боксе, посетил зал The Summit, в котором тренируется Головкин. В своем твиттере он выложил свежие фотографии казахстанского боксера за процессом.

Напомним, поединок Головкин - Джейкобс состоится 18 марта на Madison Square Garden в Нью-Йорке. Телеканал HBO покажет его по системе платных трансляций (PPV).







Фото: социальные сети

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