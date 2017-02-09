Добрый полицейский из Шымкента не считает свой поступок чем то особенным

Нурсултан Аманов говорит, что это долг каждого уважающего старость человека и очень обидно, что такие простые вещи сейчас поражают людей.

Сделал доброе дело и стал известным на всю страну! Старший сержант полиции Нурсултан Аманов во время патрулирования помог деду-инвалиду добраться до дома. Очевидцы засняли происходящее на видео и выложили в сеть. Реакция произошла молниеносная и бурная: одни не верят, другие говорят спасибо, а третьи просят дать полицейскому премию , пишет Otyrar.kz





Скромный Нурсултан Аманов даже не думал, что однажды утром проснется Интернет- знаменитостью. Поступок полицейского из Шымкента растрогал Казнет. На трогательном видео полицейский помогает аксакалу на коляске, который не смог проехать по заснеженному тротуару.





Интернет-пользователи гадают, как это видео попало в сеть, не занимаются ли стражи порядка самопиаром, вместо того, чтобы следить за порядком на улицах города. Оказалось, что видео снял и выложил в сеть случайный очевидец доброго поступка. Кто он, полицейский даже не знает.





Сам старший сержант поступком это не считает. Нурсултан Аманов говорит, что это долг каждого уважающего старость человека и очень обидно, что такие простые вещи сейчас поражают людей.





Нурсултан Аманов: «Я вообще был против того, чтоб меня показывали по телевизору, это обычное дело. Я рос в ауле, с самого детства меня учили помогать старшим, это норма, мы не должны этому удивляться. Тем морозным утром я увидел дедушку, который не мог переехать через сугроб, я естественно подбежал и помог. Это долг не только полицейских, но и всех воспитанных людей с добрым сердцем».





Он всегда такой скромный, говорят о своем напарнике Нурсултане коллеги. Этот случай не единичный, старший сержант отличается благородством. Полицейский Аманов помогает не только людям, но и животным, рассказывают друзья. Как-то раз, например, он принес домой бездомных котят. Не оставлять же их на улице!





Адилбек Тастанов: «Он благородный парень, всегда отзывчивый и мы сегодня над ним шутим, мол, вот, стал известен на весь Казахстан, а он скромно отнекивается, мол, это не достижение. Хотелось бы, чтобы все люди были добрыми».





Бурную реакцию вызвал этот поступок и в виртуальном пространстве. Комментарии только позитивные, одни требуют повышения по службе для молодого человека, другие премию, а представительницы прекрасного пола, интересуются, есть ли у Нурсултана жена.





К слову, Нурсултан женат. 26-летний полицейский воспитывает двоих детей. В областном Департаменте внутренних дел уже прокомментировали, что этот поступок не тот случай, чтобы за него давать награды. Это долг каждого гражданина, не только полицейского. А в качестве поощрения старшему сержанту, возможно, дадут отгул.







