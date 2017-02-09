КАЗГЮУ поддерживает талантливую молодежь страны

80 млн. тенге выделяет ежегодно Университет КАЗГЮУ на льготное обучение, предоставление образовательных грантов и именных стипендий для особо одаренных студентов, положительно зарекомендовавших себя в процессе обучения.

Поддержка талантливых студентов, предоставление возможности молодым ребятам, в том числе из категории социально-незащищенных семей реализовывать имеющийся потенциал, достигать жизненных целей, своевременно раскрывать молодые таланты страны - только некоторые из задач, которые стоят сегодня перед Корпоративным Фондом «Эндаумент КАЗГЮУ». Идея создания Фонда в свое время принадлежала основателю, президенту АО «Университет КАЗГЮУ», профессору, известному казахстанскому деятелю, д.ю.н. Максуту Нарикбаеву, который душевно радел за этот проект и много усилий вложил для его успешной реализации.

Деятельность Фонда в первую очередь осуществляется под общей эгидой юридического университета — «Сделать качественное образование доступнее». Основной задачей Фонда является привлечение дополнительных ресурсов, обеспечивающих финансирование долговременной поддержки научных, социальных и инфраструктурных программ и проектов университета. В рамках сотрудничества с партнерами, среди которых необходимо отметить такие компании как ОО «Taiburyl», КФ «Болашақ», Совет деловых женщин, РНП, ОФ «Ана Үйі», «SOS Детская деревня Астана», Инвестиционно-промышленная корпорация «ZHERSU» проводится большая работа по благотворительному направлению. Так, в настоящее время Фонд реализует ряд социальных проектов, предусматривающих поддержку одаренных студентов, социально-уязвимых групп населения, детям из многодетных семей, оказывает содействие в развитии целого ряда научно-исследовательских проектов. Так, в рамках проекта «Дорога в будущее» «Эндаумент КАЗГЮУ» выделил образовательные гранты на бесплатное обучение в КАЗГЮУ для воспитанников социальной структуры «Детская деревня SOS Астана». В перспективе данный проект будет реализован во всех ключевых регионах Казахстана. Кроме того, реализуется еще один благотворительный проект «Жас ана - білімді ана», направленный на оказание социальной безвозмездной образовательной помощи молодым матерям, самостоятельно воспитывающих несовершеннолетних детей.

Как подчеркивает Ж. Байсеитова, директор Корпоративного Фонда, в настоящее время КАЗГЮУ выступает первым и пока единственным инициатором проектов социальной направленности.

- Университет и наши официальные партнеры выделяют образовательные гранты, поддерживают наших ребят, назначают именные стипендии и скидки для представителей социально-уязвимых категорий населения, одаренным выпускникам школ, лицеев, обладателям знака «Алтын белгі», отличникам учебы, победителям республиканских конкурсов и другим студентам, - отмечает Жанна Байсеитова.

В свою очередь, в рамках сотрудничества с партнерами Фонд предоставляет им возможность открывать собственные именные аудитории, становится обладателями «Карты Мецената», которая предоставляет доступ ко всем образовательным мероприятиям, проходящим в АО «Университет КАЗГЮУ», пользоваться услугами библиотечного фонда имени М.С. Нарикбаева и другие льготы. Так, в рамках празднования Независимости Республики Казахстан, Университет КАЗГЮУ презентовал сразу две именные аудитории. В торжественном мероприятии с участием Тимура Токтабаева, вице-министра по инвестициям и развитию Казахстана и других представителей ведомственных структур страны, была озвучена роль КАЗГЮУ в воспитании плеяды успешных и талантливых выпускников, внесших значимый вклад в процветание и развитие правовой государственности страны. Открытие аудиторий ознаменовало новый этап сотрудничества с крупнейшими партнерами вуза в лице ряда отечественных банковских инвесторов. За все время деятельности Фонда в Университете было открыто 8 именных аудиторий. В рамках празднования годовщины с момента открытия Фонда ожидается торжественное открытие аудитории Ассоциации деловых женщин. Обновленные аудитории будут иметь современный, мультимедийный, многофункциональный дизайн и соответствовать всем необходимым критериям для получения качественного образования. В отремонтированных аудиториях партнеры Фонда имеют возможность проводить мероприятия делового формата - научные совещания, семинары и т.д., а также выступать с лекциями с привлечением ведущих экспертов (доктора, академики и кандидаты наук) перед студентами вуза.

В общей сложности, благодаря спонсорской помощи меценатов, официальных партнеров Фонда, гранты на бесплатное образование смогли получить уже более 20 ребят.

Таким образом, ведущий юридический вуз страны планомерно реализует миссию по предоставлению качественного и доступного образования казахстанцам.

Динара Архарова, Астана