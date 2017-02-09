Cборную Казахстана с успешным выступлением на Универсиаде поздравил Президент Назарбаев

Глава государства Нурсултан Назарбаев поздравил членов национальной сборной, показавших высокие результаты на 28-й Всемирной зимней Универсиаде в Алматы, сообщает Zakon.kz

«Второе общекомандное место Казахстана, завоеванное вами в упорной борьбе - это высокий престиж страны, показатель развития массового спорта. Вы продемонстрировали высший уровень подготовки, стремление и волю к победе, еще раз подтвердив славу казахстанской спортивной школы. Универсиада-2017 стала поистине настоящим праздником спорта для всех казахстанцев. Победы наших спортсменов должны стать хорошим стимулом для дальнейшего развития зимних видов спорта, примером для следующего поколения.

Я также благодарен организационному комитету Универсиады за проявленную ответственность и отличное проведение этих соревнований.Желаю всем спортсменам крепкого здоровья и успехов в покорении новых спортивных вершин», - говорится в поздравительном сообщении.

Напомним, в общем медальном зачете Универсиады Казахстан занял второе место, завоевав 36 наград - 11 золотых, 8 серебряных и 17 бронзовых. Первое же место заняла Россия - у сборной 29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых медалей.