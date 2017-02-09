Министр по делам религий и гражданского общества РК провел совещание в НИАЦ

8 февраля Министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев провел рабочее совещание с сотрудниками Научно-исследовательского и аналитического центра по вопросам религий, сообщает Zakon.kz.

В этом году Научно-исследовательскому и аналитическому центру исполнилось 10 лет.

В ходе встречи Министр ознакомился с работой Центра, обозначил перед работниками Научно-исследовательского центра приоритеты и задачи, в том числе вытекающие из Послания Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А. народу Казахстана от 31 января 2017 года «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».

В свете установок Главы государства, касательно формирования в обществе нулевой терпимости к любым действиям, связанным с радикальными проявлениями, особенно в сфере религиозных отношений, специалисты Центра должны принять активное участие в широкой информационно-разъяснительной работе с населением.

Глава ведомства особо подчеркнул необходимость мобилизации научного и экспертного потенциала Центра в целях качественного методологического обеспечения повышения прикладного практического характера и качества аналитических и исследовательских работ в религиозной сфере.

По итогам встречи коллектив Центра в лице его директора Айнур Абдрасилкызы заверил Министра о готовности выполнить все поставленные задачи руководства.

За период с 2011 по 2016 год сотрудниками Центра была проведена религиоведческая экспертиза на 7018 объектов. Центром подготовлены 45 научно-исследовательские и аналитические работы, 26 методических пособий и рекомендации, 30 информационно-справочных материалов и словарь, 9 сборников материалов мероприятий, 582 научных и познавательных статей, 138 интервью.

В рамках информационно-разъяснительных работ сотрудниками Центра были прочитаны 277 лекций, предоставлено 74 консультации, принято участие в 395 мероприятиях. В ходе проведенных Центром в 2015 году полевых (региональных) исследований, было проведено 183 мероприятия с охватом населения 10283, проведен опрос среди 2105 участников. На базе Центра проведено 14 мероприятий республиканского уровня.

В целях установления взаимного сотрудничества и обмена опытом были подписаны меморандумы о сотрудничестве с 6 кафедрами религиоведения и 2 научно-исследовательскими центрами страны. В рамках зарубежных командировок сотрудники Центра приняли участие в мероприятиях России, Киргизии и Турецкой Республике, установлены связи с ведущими учебными заведениями и исследовательскими центрами.