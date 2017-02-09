Закрытие Универсиады 2017: Аким Алматы передал флаг FISU главе Красноярска

Аким Алматы Бауыржан Байбек передал флаг FISU главе Красноярска, где в 2019 году состоится следующая «белая» Универсиада, сообщает Zakon.kz

«Следующая Универсиада пройдёт впервые в России, в городе Красноярск. Мы рады приезду делегации Красноярска. Благодаря Универсиаде мы стали добрыми друзьями. Мы искренне желаем Красноярску достойно провести спортивное мероприятие. Алматы готов оказать поддержку Красноярску в подготовке события», - сказал вручая флаг Байбек.

Мэр сибирского мегаполиса надеется, что Красноярск, так же как и Алматы успешно проведет соревнования.

Эдхам Акбулатов поблагодарил казахстанцев за восточное гостеприимство, настоящие победы и искренние эмоции. «Сильным, как снежный барс, молодым, как знаменитый алматинской апорт, ярким как узор казахстанского ковра - таким запомнится ваш город - столица Универсиады-2017. 752 дня отделяет нас от следующей Универсиады. Искренне уверен, что она оставит в памяти частичку души Красноярска. До встречи в Красноярске!», - сказал Акбулатов.

Кульминацией вечера стала визитная карточка Красноярска. Несколько десятков актеров, танцоров и фигуристов представили на сцене 12-тысячника настоящую зимнюю сказку о могучей реке Енисее. Олимпийский чемпион фигурист Алексей Ягудин исполнил соло под техно композицию. В костюмированном представлении гости вечера рассказали о самых ярких страницах истории и культуры будущей столицы Всемирной зимней Универсиады.

Напомним, что совсем недавно Зимняя Универсиада-2017 официально объявлена закрытой. На церемонии закрытия выступил Премьер-министр РК Бахытжан Сагинтаев, который отметил успешное выступление казахстанских спортсменов на домашней Универсиаде и заслугу главы государства, без которой наши атлеты не достигли бы таких высот.

Президент Казахстана также поздравил нашу сборную со 2 местом, отметив, что оно завоевано в упорной борьбе. И это высокий престиж страны. «...Победы наших спортсменов должны стать хорошим стимулом для дальнейшего развития зимних видов спорта, примером для следующего поколения... Желаю всем спортсменам крепкого здоровья и успехов в покорении новых спортивных вершин», - говорится в поздравительном сообщении.