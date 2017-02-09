О возможном обстреле курорта Эйлат ракетами сообщила израильская полиция
9 февраля 2017, 10:01
Все обстрелы до сих пор обходились без жертв и материального ущерба.
Израильская полиция прочесывает окрестности красноморского курорта Эйлат в поисках фрагментов ракет, которые могли быть выпущены по городу, сообщили правоохранительные органы, передает РИА Новости.
Самый южный населенный пункт Израиля, где на берегах Красного моря отдыхают тысячи туристов со всего мира, не раз подвергался обстрелам из сопредельного Египта, где действуют группировки радикальных исламистов. Все обстрелы до сих пор обходились без жертв и материального ущерба. Не раз ракеты, выпущенные по городу, перехватывались системами ПРО "Железный купол".
"Сирены тревоги сработали в окрестностях Эйлата, вслед за которыми был слышен взрыв", — говорится в сообщении.
Фото: AP Photo/ Ariel Schalit, File
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