Универсиада 2017: Лучшие моменты выступления спортсменов в Алматы

Эта Универсиада для Казахстана стала самой успешной.

Накануне в Ледовом дворце «Алматы Арена» 8 февраля 2017 года официально поставили точку в самом громком за последние годы спортивном празднике Универсиаде-2017. В церемонии закрытия гордо чествовали главных героев – атлетов, завоевавших медали, а также тех участников Универсиады, кто принял участие в честной борьбе, сообщает В церемонии закрытия гордо чествовали главных героев – атлетов, завоевавших медали, а также тех участников Универсиады, кто принял участие в честной борьбе, сообщает Zakon.kz





Напомним, что наша сборная в домашней Универсиаде завоевала 36 медалей - 11 золотых, восемь серебряных и 17 бронзовых. В командном зачете сборная заняла второе место, уступив лишь России.





Эта Универсиада для Казахстана стала самой успешной. Имена наших победителей: «Золото» команде принесли биатлонистки Галина Вишневская (спринт, масс-старт) и Алина Райкова (индивидуальная гонка), лыжники Иван Люфт (спринт) и дуэт Анна Шевченко — Олжас Климин (смешанный командный спринт), фигурист Денис Тен (свободное катание) и фристайлисты Юлия Галышева (могул, параллельный могул), Дмитрий Рейхерд (могул, двойной могул) и дуэт Жанбота Алдабергенова — Баглан Инкарбек (смешанная командная акробатика).





Серебряными медалями копилку сборной Казахстана пополнили: биатлонисты Галина Вишневская (индивидуальная гонка), Роман Еремин (масс-старт) и команда в составе Галины Вишневской, Дарьи Усановой, Василия Подкорытова и Антона Пантова (смешанная эстафета), мужская (Сергей Малышев, Виталий Пухкало, Ринат Мухин, Олжас Климин) и женская (Анна Шевченко, Ольга Мандрика, Ирина Быкова) сборные по лыжным гонкам (обе — эстафета), фристайлистка Жибек Арапбаева (акробатика), шорт-трекист Абзал Ажгалиев (500 метров) и мужская сборная по хоккею.





Б ронзовыми призерами Универсиады-2017 стали: биатлонисты Роман Еремин (спринт) и Антон Пантов (масс-старт), лыжники Анна Шевченко (индивидуальная гонка, гонка преследования и масс-старт), Анна Стоян (спринт) и Сергей Малышев (масс-старт), фристайлисты Павел Колмаков (могул, двойной могул) и Жанбота Алдабергенова (акробатика), конькобежка Екатерина Айдова (1000 метров, 1500 метров) и шорт-трекисты Денис Никиша (500 метров, 1000 метров), Нурберген Жумагазиев (1500 метров) и мужская (Абзал Ажгалиев, Айдар Бекжанов, Нуртилек Кажгали, Денис Никиша, Нурберген Жумагазиев) и женская (Ким Йонг А, Анастасия Крестова, Анита Нагай, Ольга Тихонова, Мадина Жанбусинова) команды (обе — эстафета).





А теперь предлагаем посмотреть фотоотчет лучших моментов выступления, как наших спортсменов, так и зарубежных:

























































































































































































Фото: Ильи Афанасьева