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Новости за сегодня

Самый дешевый бензин из стран Европы продается в Казахстане

 

По-прежнему самый дешевый бензин продается в Казахстане, утверждает рейтинговое агентство РИА Рейтинг.

Цена литра 95-го бензина в Казахстане составляет 143 тенге. На второе место поднялась Белоруссия, здесь литр бензина стоит 201 тенге. Россия расположилась на третьем месте с ценой 212 тенге. В РФ за год цены на бензин и дизельное топливо выросли примерно на 5%, что соответствует уровню инфляции.

Самый дорогой бензин из стран Европы, по-прежнему, продается в Нидерландах — 548 тенге за литр. По сравнению с лидером рейтинга - Казахстаном, в Нидерландах бензин дороже почти в 4 раза. На второе место по дороговизне бензина опустилась Греция, где литр топлива обойдется в 542 тенге. Практически столько же придется заплатить автолюбителям в Италии и Норвегии.

В рейтинге доступности Казахстан находится на 16 месте. 862,3 литров можно купить на среднюю зарплату.

 

 

9 февраля 2017, 10:07
Источник, интернет-ресурс: Прочие

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