Наиболее высокие доходы бюджета от продажи госимущества наблюдаются в трех регионах: Мангистауской области, Алматы и Астане (48,4%)

Из-за шоков в экономике правительство в 2016 году замедлило темпы распродаж госимущества на 16%. Однако, в 2017 году ожидается резкий скачок активности приватизации из-за уменьшения сроков передачи госактивов в конкурентную среду

Правительство в 2016 году не сумело поддержать темп роста поступлений от продажи госимущества, заданный в 2015 году. По итогам прошлого года в госбюджет поступило 37 млрд тенге, вырученных в ходе реализации государственного имущества, или на 16% меньше, чем годом ранее.

Напомним, что в 2014 году стартовала вторая волна приватизации, доходы от продажи таких активов сразу выросли на 47% до 44 млрд тенге. В 2015 году приток доходов составил уже 44,3 млрд тенге.

Тем не менее, активность в реализации госактивов должна резко усилиться в ближайшие пару лет.

Согласно задачам, поставленным правительству в послании народу Казахстана от 31 января 2016 года, новый импульс экономическому росту должно дать снижение доли государства в экономике - до 15% в ВВП.

Как было указано, ранее был определен перечень предприятий для приватизации до 2020 года. Однако, президент РК поручил правительству ускорить и завершить приватизацию уже до конца 2018 года.

За эти два года в конкурентную среду будут переданы 635 предприятий. Также ускорится подготовка и выход крупнейших нацкомпаний на IPO.

Следующим этапом до 2020 года будут переданы в частный сектор либо ликвидированы все предприятия и организации госсобственности, не отвечающие принципам Yellow Pages, - речь идет о несколько тысяч предприятий.

Комплексный план приватизации уже интегрирован в здравоохранение (программа «Денсаулық» на 2016 - 2019 годы), в типовые учебные планы, в трансформацию нацхолднигов.

Доходы от приватизации в бюджете в 2016 году составили 30,7 млрд тенге, в 2015 году их сумма была больше - 39 млрд тенге.

Напомним, что с начала второй волны приватизации с 2014 года было продано 407 объектов на сумму 106,7 млрд тенге. Продажа активов нацхолдингов составила 69% доходов от приватизации, 17% - коммунальная собственность, 8% - республиканская, 6% - нацкомпании. Однако, только 105 компаний отданы в 100% владение.

В рамках сокращения участия государства в экономике, на 2016-2020 года предусмотрена реализация 782 объектов, в том числе ФНБ «Самрук-Казына», АО «Байтерек» и АО «КазАгро».

С 2016 года на сегодняшний день передано в конкурентную среду 160 государственных объектов: 147 в 2016 году и еще 13 в текущем году на общую сумму 31,7 млрд тенге. С начала этого года в казну поступило уже 940,6 млн тенге от приватизации, что в 6 раз превышает показатель аналогичного периода прошлого года. В том числе это один объект республиканской собственности за 151 млн тенге, шесть объектов коммунальной собственности на 692 млн тенге, два актива ФНБ «Самрук-Казына» на 88 млн тенге и четыре актива нацкомпаний на 8,8 млн тенге.

По поручению главы государства данные объекты должны быть приватизированы до конца 2018 года. В начале года список состоял из 120 объектов, однако в марте список обещают пополнить еще на 105 компаний, но в общем количестве для исполнения плана требуется реализовать 635 объектов до конца следующего года.

Наибольшую сумму от реализации госимущества в 2016 году бюджет получил в Мангистауской области - 7,3 млрд тенге. Это в 3,5 раза больше объема 2015 года. На втором месте - Алматы, где продажи таких активов принесли 5,7 млрд тенге, однако это более чем в 2 раза меньше, чем было в 2015 году (10,3 млрд тенге). В Астане поступления от продажи госимущества сократились до 5 млрд с 10,3 млрд тенге в 2015 году.

В реестре государственного имущества указано 65 крупнейших объектов, подлежащих приватизации. При этом 13 из них будут проданы в 2017 году. Совокупный объем доходов, генерируемых этими 13-ю компаниями, в 2015 году оценивался в 250 млрд тенге.