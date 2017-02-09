Более 230 тысяч долларов за год заработал уборщик из Сан-Франциско
9 февраля 2017, 10:30
Мужчине пришлось работать практически каждый день по 17 часов.
В Сан-Франциско уборщик региональной сети железных дорог Лян Чжао Чжан (Liang Zhao Zhang) зарабатывает более 230 тысяч долларов ежегодно, передает РИА Новости со ссылкой на The Sun.
Мужчине пришлось работать практически каждый день по 17 часов. Его основная зарплата составляет более 56 тысяч долларов в год, остальные 14 тысяч долларов ему платит компания в качестве бонусов. Кроме того, более 162 тысяч долларов Чжан получил за переработки.
Отмечается, что в 2015 году он работал каждый день, включая выходные. За последние три года трудолюбивый сотрудник заработал в общей сложности более 680 тысяч долларов.
Некоторые уверены, что Чжан на самом деле прятался в каморке во время рабочей смены. На записях с камер видеонаблюдения видно, как мужчина дважды заходит за дверь на 54 и 90 минут. Однако представитель транспортной компании встала на его защиту и заявила, что уборщики могут уходить на перерыв. В свою очередь один из руководителей компании отметил, что Чжан "просто никогда не отказывается от работы".
Фото: Fotolia/ roboriginal
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