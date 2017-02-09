Более 230 тысяч долларов за год заработал уборщик из Сан-Франциско

В Сан-Франциско уборщик региональной сети железных дорог Лян Чжао Чжан (Liang Zhao Zhang) зарабатывает более 230 тысяч долларов ежегодно , передает , передает РИА Новости со ссылкой на The Sun.





Мужчине пришлось работать практически каждый день по 17 часов. Его основная зарплата составляет более 56 тысяч долларов в год, остальные 14 тысяч долларов ему платит компания в качестве бонусов. Кроме того, более 162 тысяч долларов Чжан получил за переработки.





Отмечается, что в 2015 году он работал каждый день, включая выходные. За последние три года трудолюбивый сотрудник заработал в общей сложности более 680 тысяч долларов.





Некоторые уверены, что Чжан на самом деле прятался в каморке во время рабочей смены. На записях с камер видеонаблюдения видно, как мужчина дважды заходит за дверь на 54 и 90 минут. Однако представитель транспортной компании встала на его защиту и заявила, что уборщики могут уходить на перерыв. В свою очередь один из руководителей компании отметил, что Чжан "просто никогда не отказывается от работы".



