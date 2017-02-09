Бакытжан Сагинтаев провел совещание с представителями IT-организаций

Сегодня в Алматы Бакытжан Сагинтаев провел совещание с представителями IT-организаций, работающих на территории СЭЗ «ПИТ», по вопросам реализации Послании Президента РК Нурсултана Назарбаева «Третья модернизация: Глобальная конкурентоспособность».

В ходе совещания Бакытжан Сагинтаев отметил, что для достижения целей, озвученных Главой Государства в своем Послании, необходимо использовать весь научный и инновационный потенциал страны.

Президент РК поставил задачу создать новую модель роста экономики в основе которой, будут новые, перспективные технологии и инновации, что позволит Казахстану в 2050 году, войти в 30-ку наиболее развитых стран мира. В этой связи, Премьер-Министр Бакытжан Сагинтаев подчеркнул, что СЭЗ «ПИТ» может внести значительный вклад в реализацию этой задачи.

По итогам совещания, Бакытжан Сагинтаев поручил министерствам по инвестициям и развитию, информации и коммуникаций проанализировать высказанные предложения и учесть их при разработке Госпрограммы «Цифровой Казахстан».