«Главным в деятельности ювенального суда является не покарать, а воспитать» - председатель Костанайского областного суда А.Мергалиев

Костанайский областной суд провел конференцию на тему: «Ювенальная юстиция и роль суда в ее становлении и развитии», посвященная 5-летию с момента образования ювенальных судов.

Перед началом конференции ее участники ознакомились с работами выставки - красочными, мастерски сделанными воспитанниками детских домов из бисера, ниток, а также бамбука и других подручных материалов.

В конференции приняли участие заместитель акима Костанайской области С.Карплюк, секретарь Костанайского областного маслихата С.Ещанов, судьи, представители областной прокуратуры, Департамента внутренних дел, Управления образования, областной коллегии адвокатов, неправительственных общественных объединений и СМИ.

Открывая конференцию, председатель областного суда Асламбек Мергалиев отметил важнейшим шагом на пути развития ювенальной юстиции и значимым достижением Верховного Суда создание ювенальных судов. «Не покарать, а воспитать - главное в деятельности ювенальных судов», - подчеркнул он.

Председатель Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Костанайской области суда Айзада Жанибекова в своем выступлении проинформировала о работе суда, акцентировав внимание на вопросах взаимоотношений семьи, защиты прав и интересов детей. По ее словам, почти каждое гражданское дело в суде рассматривается с участием психолога. Взаимодействие всех госорганов совместно с неправительственными, общественными организациями, средствами массовой информации играет важную роль в воспитании нравственного, духовно-интеллектуального поколения детей, молодежи, будущих семей. Об этом и многом другом говорилось в ходе конференции, затронувшей глобальную тему проблемы семьи, родителей и ребенка.

За пять лет существования ювенального суда рассмотрено свыше 4 тысяч дел. Более 300 детей по решению суда обрели семьи. Большое внимание уделяется применению примирительных процедур. Благодаря медиации родители ребенка при разводе учатся в диалоге друг с другом находить компромисс. За все пять лет качество отправления правосудия в ювенальном суде остается на высоком уровне.

Выступая, старший прокурор прокуратуры области Дина Кадамбаева считает одной из наболевших вопросов уклонение от уплаты алиментов. «Люди гордятся тем, что им удалось избежать уплаты алиментов и возложить содержание детей на второго родителя. При этом окружающее общество относится к этому абсолютно спокойно», - отмечает представитель прокуратуры. Запрет на выезд за пределы страны, лишение водительских прав и прочие меры воздействия не приносят результатов. Отныне злостное уклонение от уплаты от алиментов доведено вплоть до возбуждения уголовного дела. Докладчик привела пример, когда приговором суда 25-летняя жительница Лисаковска по факту неуплаты алиментов ребенку 2011 года рождения была осуждена к году ограничения свободы. И подобных примеров в других регионах области достаточно.

Говоря о роли психолога в защите прав несовершеннолетних, представитель ОО Международного правозащитного центра, профессор кафедры психологии КГУ им. А.Байтурсынова Ш.Саркисян отметила, что преобладает дефицит высокопрофессиональных психологов, способных решать вопросы ювенальной юстиции.

В ходе конференции также отмечен ряд вопросов касательного девиантного поведения несовершеннолетних.

В преддверии своего пятилетия, ювенальный суд провел конкурс среди воспитанников детских домов на тему: «Лучшее стихотворение о семье». Каждому из призеров председатель Костанайского областного суда А.Мергалиев вручил почетные грамоты и подарочные сертификаты.