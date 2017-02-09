Кадыров прокомментировал инициативу переименования «Терека» в «Ахмат»
9 февраля 2017, 10:46
Он отметил, что болельщики грозненцев выступили с подобной инициативой, так как знают, что большую роль в возрождении «Терека» сыграл первый президент Чечни Ахмат-Хаджи Кадыров.
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал возможное переименование грозненского футбольного клуба «Терек» в «Ахмат». Его слова в среду, 8 февраля, приводит сайт правительства республики.
«Это прерогатива совета директоров клуба. Только он принимает решение по данному вопросу. Я ответа на подобные просьбы не давал. Авторы мотивируют свою инициативу тем, что в республике есть сеть клубов "Ахмат" по различным видам спорта, которые успешно развиваются, получили мировую известность», — заявил Кадыров.
Он отметил, что болельщики грозненцев выступили с подобной инициативой, так как знают, что большую роль в возрождении «Терека» сыграл первый президент Чечни Ахмат-Хаджи Кадыров.
Грозненский клуб переименовали в «Терек» в 1958 году. До этого он назывался «Динамо» (1946-1948) и «Нефтяник» (1948-1958).
После 17 туров Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Терек» с 28 очками занимает четвертое место в таблице.
Фото: Саид Царнаев / РИА Новости
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com