Кадыров прокомментировал инициативу переименования «Терека» в «Ахмат»

Он отметил, что болельщики грозненцев выступили с подобной инициативой, так как знают, что большую роль в возрождении «Терека» сыграл первый президент Чечни Ахмат-Хаджи Кадыров.

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал возможное переименование грозненского футбольного клуба «Терек» в «Ахмат». Его слова в среду, 8 февраля, приводит сайт правительства республики.





«Это прерогатива совета директоров клуба. Только он принимает решение по данному вопросу. Я ответа на подобные просьбы не давал. Авторы мотивируют свою инициативу тем, что в республике есть сеть клубов "Ахмат" по различным видам спорта, которые успешно развиваются, получили мировую известность», — заявил Кадыров.





Он отметил, что болельщики грозненцев выступили с подобной инициативой, так как знают, что большую роль в возрождении «Терека» сыграл первый президент Чечни Ахмат-Хаджи Кадыров.





Грозненский клуб переименовали в «Терек» в 1958 году. До этого он назывался «Динамо» (1946-1948) и «Нефтяник» (1948-1958).





После 17 туров Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Терек» с 28 очками занимает четвертое место в таблице.



